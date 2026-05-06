Полиция выявила 2,3 тысячи нарушений в сфере миграции по итогам рейдов

Почти 2,3 тысячи правонарушений в сфере миграции выявила полиция Петербурга в ходе серии рейдов, сообщили 6 мая в региональном ГУ МВД. Решение о выдворении из России вынесли в отношении более чем полутысячи иностранцев.

Профилактические мероприятия проводили в рамках операции "Нелегальный мигрант". Правоохранители наведывались в места проживания иностранцев, на стройплощадки, промышленные объекты и торговые точки, где работают приезжие.

"По итогам мероприятий выявлены 2254 административных правонарушения в сфере миграции. Среди них — 97 случаев нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации и 320 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности", — рассказали в полиции.

Выдворению подлежат 547 иностранцев. Из их числа 125 человек уже покинули Россию. Также полиция сообщила о выявлении 100 преступлений в сфере миграции. Сейчас идут проверки и устанавливаются причастные к нарушениям закона лица.

Кроме того, силовики установили 50 работодателей, незаконно привлекающих иностранцев к работе. Им грозят штрафы до 800 тысяч рублей за каждого такого сотрудника.

Ранее полиция отчиталась об итогах рейда, проведенного в Лужском районе Ленобласти. В тот раз проверили 200 иностранцев, нарушения выявили у 22 из них.

