Новости 6 мая 2026, 11:01

ТАСС: Правительство хочет ограничить размещение информации о нападениях на школы

ТАСС: Правительство хочет ограничить размещение информации о нападениях на школы

В региональных СМИ и в социальных сетях хотят ограничить распространение информации о нападениях на образовательные организации, а также сцен насилия с участием детей, пишет 6 мая ТАСС со ссылкой на документ правительства. Разработкой механизма выявления таких материалов займется Минпросвещения, МВД, Росгвардия, Росмолодежь и органы власти субъектов РФ в сфере образования. 

По данным информагентства, власти разрабатывают механизмы межведомственного взаимодействия, "обеспечивающего оперативное ограничение распространения в региональных СМИ и популярных сообществах соцсетей материалов, описывающих вооруженные нападения на образовательные организации, сцены насилия и жесткости с участием несовершеннолетних".

Выполнение новых требований начнут контролировать в филиалах центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Исполнители предоставят отчеты о результатах работы в правительство. В информагентстве не сообщили, когда именно нововведения вступят в силу.

В феврале уполномоченный по правам ребенка Петербурга Анна Митянина заявила, что в СМИ не нужно размещать информацию о пострадавших детях и детальные описания происшествий. По ее мнению, подобные сведения негативно влияют на психику несовершеннолетних. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


