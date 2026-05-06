ТАСС: Правительство хочет ограничить размещение информации о нападениях на школы

В региональных СМИ и в социальных сетях хотят ограничить распространение информации о нападениях на образовательные организации, а также сцен насилия с участием детей, пишет 6 мая ТАСС со ссылкой на документ правительства. Разработкой механизма выявления таких материалов займется Минпросвещения, МВД, Росгвардия, Росмолодежь и органы власти субъектов РФ в сфере образования.

По данным информагентства, власти разрабатывают механизмы межведомственного взаимодействия, "обеспечивающего оперативное ограничение распространения в региональных СМИ и популярных сообществах соцсетей материалов, описывающих вооруженные нападения на образовательные организации, сцены насилия и жесткости с участием несовершеннолетних".

Выполнение новых требований начнут контролировать в филиалах центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Исполнители предоставят отчеты о результатах работы в правительство. В информагентстве не сообщили, когда именно нововведения вступят в силу.

В феврале уполномоченный по правам ребенка Петербурга Анна Митянина заявила, что в СМИ не нужно размещать информацию о пострадавших детях и детальные описания происшествий. По ее мнению, подобные сведения негативно влияют на психику несовершеннолетних.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру