Петербургские таможенники нашли детские книги с экстремистским содержанием

Сотрудники Шушарского таможенного поста обнаружили экстремистскую литературу среди детских книг, привезенных из Великобритании, сообщили в пресс-службе ведомства 6 мая. Перевозчика привлекут к административной ответственности по статье о несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию России (ст. 16.3 КоАП).

Всего в страну планировали завести 12,7 тонны книг, словарей, плакатов и карточек стоимостью около 140 тысяч фунтов стерлингов. Таможенники выяснили, что в 28 книгах на английском и немецком языках содержатся материалы экстремистского содержания.

"Экспертиза подтвердила, что в изъятой продукции содержится запрещенная информация. <...> Товары запрещены к выпуску в свободное обращение. Расследование продолжается", - заявили в пресс-службе таможни.

В Петербург книги отправила британская компания. Получателем товара значилась российская организация, которая специализируется на продаже иностранных изданий и педагогической публицистики. Представители таможни не уточнили, какие именно книги признали экстремистской литературой.

В марте сотрудники петербургской таможни в Ивангороде изъяли книги с запрещенными материалами. Россиянин планировал привезти из Эстонии в Петербург книги и журналы с изображениями нацистской атрибутики и портретами государственных деятелей из Германии и Финляндии.

Дарья Нехорошева / Фото: Федеральная таможенная служба