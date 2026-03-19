Таможенники изъяли книги с экстремистскими материалами в Ивангороде

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни в Ивангороде предотвратили незаконный ввоз книг с экстремистским содержанием из Эстонии в Россию, сообщили 19 марта в пресс-службе ведомства. Россиянин намеревался провезти шесть книг и два журнала на финском языке с изображениями нацистской атрибутики и портретами государственных деятелей из Германии и Финляндии 30-40 годов XX века. Сами издания датируются 1940-1990-ми годами.

Гражданин хотел пройти по зеленому коридору — зону, через которую проходят пассажиры без товаров, требующих декларирования. Экстремистские материалы таможенники нашли в багаже. Россиянин заявил, что занимается коллекционированием и хотел провезти из Эстонии исторические книги на военную тематику.

"Литературу изъяли и направили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, в трёх изданиях имеются признаки экстремистского значения, лингвистические и психологические признаки реабилитации нацизма," - отметили в пресс-службе петербургской таможни.

В отношении гражданина возбудили два дела об административных правонарушениях по статьям о несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию (ст. 16.3 КоАП РФ) и о недекларировании товаров, подлежащих таможенному декларированию (ст. 16.2 КоАП РФ). По этим статьям предусмотрено наказание в виде штрафов.

В ноябре 2025 года петербургский городской суд удовлетворил иск Пулковской таможни и признал экстремистской книгу Фридриха Георга Юнгера "Марш национализма"*. Таможня подала иск после того, как обнаружила эту книгу у одной из пассажирок аэропорта. До этого, в 2023 году, таможня в Пулково пресекла ввоз в Россию запрещенной литературы, причиняющей вред политическим и экономическим интересам России. Названия изъятых книг в ведомстве не сообщили.

*Городской суд Петербурга признал "Марш национализма" экстремистским материалом

Дарья Нехорошева