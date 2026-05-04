Полиция проверила 200 иностранцев на предприятиях в Ленобласти

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти устроили проверку документов иностранных граждан на предприятиях Лужского района, сообщили в пресс-службе ведомства 4 мая. Рейды прошли в поселке Толмачево, в деревне Большая Ящера и в городе Луга. Документы проверили у 200 иностранцев, у 22 из них выявили нарушения.

Врио начальника управления информацией и общественных связей ГУ МВД Дмитрий Стокрацкий заявил, что силовики проверили работников бетонного завода и завода стройматериалов в поселке Толмачево. Рейды прошли на производстве овощей и в шиномонтажной мастерской в деревне Большая Ящера, а также на рынке в Луге.

Нарушители миграционного законодательства доставлены в отделы полиции, заявили в пресс-службе. Их привлекут к административной ответственности.

В конце апреля правоохранители провели рейд на Исаакиевской площади и проверили документы у 45 иностранных граждан. В итоге 10 мигрантов доставили в отдел полиции и привлекли к ответственности за нарушение правил въезда и проживания в России (ст.18.8 КоАП).

