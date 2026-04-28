Силовики нашли десяток мигрантов в ходе рейда в Адмиралтейском районе

Сотрудники полиции и Федеральной службы охраны 28 апреля провели рейд на Исаакиевской площади и рядом со станцией метро "Технологический институт" в Адмиралтейском районе Петербурга, передает пресс-служба регионального ГУ МВД. Во время рейда силовики проверили 315 человек, из них около 45 — иностранные граждане. По итогам рейда 10 мигрантов доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статье о нарушении иностранцами правил въезда и проживания в России (18.8 КоАП РФ).

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции вместе с кинологами проверили свыше 300 автомобилей в Адмиралтейском районе и составили более 20 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, в том числе связанных с управлением и использованием транспорта. Правоохранители проверили соблюдение миграционных правил, изучили документы водителей и сверили их с базой данных.

Силовики регулярно проводят проверочные мероприятия на предмет соблюдения миграционного законодательства и правил дорожного движения в Петербурге. Месяц назад полицейские организовали рейд на овощебазе на Софийской улице в Петро-Славянке и в распределительном центре X5 Retail Group на Московском шоссе. В ходе него правоохранители выявили 500 мигрантов, 30 из которых доставили в отделы полиции. Силовики также проверили свыше 230 автомобилей.

