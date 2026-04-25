Бастрыкину доложат о деталях ДТП с участием автобуса и грузовика в Ленобласти

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы СУ СК по Ленинградской области Дмитрию Митяеву доложить об обстоятельствах ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, столкнувшихся в Гатчинском районе, передает 25 апреля пресс-служба ведомства. В результате аварии погибли два человека, сообщило региональное управление МЧС. Следователями возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Инцидент произошел вечером 24 апреля. По информации прокуратуры Ленобласти, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Петербург–Волосово, столкнулся с фурой на перекрестке в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского района. В результате аварии пострадали 25 человек, двое из них погибли, сообщает региональное управление МЧС. Представители ведомства уточнили, что сейчас десять пассажиров госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах ДТП, произошедшем в городе Тосно в Ленобласти с участием автомобиля полиции. По информации регионального ГУ МВД, служебная машина ДПС совершила наезд на женщину с ребенком, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

