ФСБ пресекла теракт против руководства Роскомнадзора

Сотрудники ФСБ пресекли теракт, готовившийся в отношении руководителей Роскомнадзора, сообщили 24 апреля в Центре общественных связей ФСБ. Семеро россиян, подозреваемых в покушении, задержали в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Предполагаемого лидера террористической группы, оказавшего сопротивление при задержании в Москве, нейтрализовали. В ведомстве заявили, что теракт готовился по заданию спецслужб Украины.

Подозреваемых задержали 18 апреля. По версии силовиков, злоумышленники планировали подорвать автомобиль неназванных сотрудников РКН. Во время обысков у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство, оружие и запрещенную символику. В ведомстве заявили, что подозреваемые связывались с организаторами теракта через чаты в мессенджере Telegram.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ст. 222 УК РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о подготовке теракта (ст. 205 УК РФ).

Пресс-служба ФСБ подчеркнула, что в отношении сотрудников РКН и членов их семей поступают угрозы физической расправы. В ведомстве заявили, что таким образом украинские спецслужбы пытаются сорвать меры по ограничению, в том числе, мессенджера Telegram.

В конце февраля сотрудники ФСБ задержали двоих россиян, готовивших теракт против высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны в Петербурге. В результате оперативных мероприятий силовики обезвредили взрывное устройство. Оба подозреваемых дали признательные показания.

