Полиция нашла почти сотню нелегалов и уклонистов в ходе рейда на юге Петербурга

В Петербурге полиция совместно с сотрудниками управления Федеральной службы безопасности и Росгвардии 28 марта провели рейд на овощебазе на Софийской улице в Петро-Славянке и в распределительном центре X5 Retail Group на Московском шоссе, передает пресс-служба регионального ГУ МВД. Полицейские проверили соблюдение миграционных правил, провели осмотры, изучили документы сотрудников предприятий и сверили их с базой данных. Во время рейда сотрудники полиции проверили свыше 700 человек, из них примерно 500 — иностранные граждане. По итогам рейда около 30 нелегальных мигрантов доставили в отделы полиции. Правоохранители также выявили 61 уклониста от военной службы, их передали представителям военных комиссариатов.

Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции проверили свыше 230 автомобилей. По результатам проверки выявлены нарушения правил дорожного движения и составлены административные протоколы за отсутствие страховки, неисправности машин и непристегнутый ремень у ряда водителей.

Правоохранители проводят проверочные мероприятия с целью выявления нарушений миграционного законодательства в Петербурге. Они регулярно посещают овощебазу в Колпинском районе, Апраксин двор, миграционный центр на улице Красного Текстильщика и торговые точки ритейлера X5 Retail Group. Неделю назад региональное управление МВД провело рейд в хостеле возле Сенного рынка. Полицейские выявили 150 мигрантов, 25 из которых доставили в отделы полиции. По итогам рейда в отношении 11 человек составили административные протоколы по статье о нарушении иностранцами правил пребывания в России (18.8 КоАП РФ).

Екатерина Гусева / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)