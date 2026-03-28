Утром 28 марта над Ленобластью сбили 18 БПЛА

Силы ПВО утром 28 перехватили и уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ленинградской областью, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Режим воздушной опасности действовал более двух часов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Воздушную опасность в регионе объявили утром 28 марта в 4:06, жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. После Дрозденко сообщил в 6:08 в своих социальных сетях о 18 сбитых беспилотниках. Отбой дали в 6:44.

По данным Минобороны, с 23:00 27 марта по 7:00 28 марта силы ПВО ликвидировали 155 беспилотников над территориями Ленинградской, Псковской, Брянской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской областей, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областей, а также в небе над Крымом и Московским регионом.

Всю последнюю неделю Ленобласть подвергается масштабным воздушным атакам беспилотников. Накануне Дрозденко сообщил о 36 БПЛА, перехваченных и уничтоженных в ночь с 26 на 27 марта. Самая мощная атака произошла в понедельник, тогда силы ПВО ликвидировали свыше 70 летательных аппаратов.

Глава региона также заявил в своих социальных сетях, что "ситуация остается сложной" и власти не прогнозируют снижение атак беспилотников на территории Ленобласти в ближайшее время. Он уточнил, что профильные службы региона работают в режиме повышенной готовности и имеют все необходимые ресурсы для успешного отражения воздушных атак.

