Ночью над Ленобластью уничтожили 36 БПЛА

Силы ПВО в ночь с 26 по 27 марта уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ленинградской областью, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Режим воздушной опасности действовал более 12 часов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Воздушную опасность в Ленобласти объявили вечером 26 марта в 18:18. После Дрозденко сообщил в 21:38 о двух сбитых беспилотниках в своих социальных сетях. Отбой дали в 6:32.

Во время воздушной опасности жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. Сервис DownDetector зафиксировал более 15 тысячи жалоб за сутки в Петербурге и около 1,8 тысяч в Ленобласти. Больше всего жители жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram.

Из-за объявленной воздушной атаки БПЛА в аэропорту Пулково не принимали и не отправляли рейсы с 0:17 до 6:07. По данным пресс-службы Пулково, к 8:00 по московскому времени в аэропорту задержали 56 рейсов, а 28 рейсов отменили.

По данным Минобороны, с 23:00 26 марта по 7:00 27 марта силы ПВО уничтожили 86 беспилотников над территориями Ленинградской, Псковской, Брянской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской областей, акваторией Черного моря, Республики Крым и Московского региона.

В последние дни Ленобласть подвергается мощным атакам БПЛА. За последнюю неделю в Ленобласти объявляли воздушную опасность по крайней мере семь раз. Самая масштабная атака на регион произошла утром 23 марта, тогда Дрозденко сообщил о более 70 сбитых беспилотниках. Воздушную опасность также объявляли в Петербурге. Утром 25 марта силы ПВО отразили атаку беспилотников в Кронштадтском районе. Губернатор Александр Беглов созвал оперативный штаб для устранения последствий атаки беспилотников - БПЛА повредили остекление в квартирах жителей и нанесли ущерб нескольким автомобилям.

