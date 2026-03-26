Кононов проверил ход работ по устранению последствий атаки беспилотников

Работники завершили восстановление первичного остекления в квартирах, пострадавших во время атаки беспилотников в Кронштадте, сообщил глава района Андрей Кононов в своих соцсетях 26 марта. По итогам нескольких рабочих выездов он похвалил работу специалистов жилищно-коммунальных служб и районного жилищного агентства.

"Работы по восстановлению первичного остекления завершены в полном объеме — выполнение составляет 100%. В настоящее время специалисты сосредоточены на работах по внутреннему контуру", – написал Кононов.

Кронштадт подвергся атаке беспилотников утром 25 марта. Из-за БПЛА в нескольких квартирах оказалось повреждено остекление. Также ущерб получили несколько автомобилей. Губернатор Петербурга Александр Беглов организовал оперативный штаб для устранения последствий атаки беспилотников.

Константин Леньков / Фото: Андрей Кононов