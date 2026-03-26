ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 26 марта 2026, 20:38

Кононов проверил ход работ по устранению последствий атаки беспилотников

фото ЗакС политика Кононов проверил ход работ по устранению последствий атаки беспилотников

Работники завершили восстановление первичного остекления в квартирах, пострадавших во время атаки беспилотников в Кронштадте, сообщил глава района Андрей Кононов в своих соцсетях 26 марта. По итогам нескольких рабочих выездов он похвалил работу специалистов жилищно-коммунальных служб и районного жилищного агентства. 

"Работы по восстановлению первичного остекления завершены в полном объеме — выполнение составляет 100%. В настоящее время специалисты сосредоточены на работах по внутреннему контуру", – написал Кононов. 

Кронштадт подвергся атаке беспилотников утром 25 марта. Из-за БПЛА в нескольких квартирах оказалось повреждено остекление. Также ущерб получили несколько автомобилей. Губернатор Петербурга Александр Беглов организовал оперативный штаб для устранения последствий атаки беспилотников.

Константин Леньков / Фото: Андрей Кононов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама