На вывеску "Новых людей" и скульптуру медведя у офиса ЕР пожаловались в Смольный

Руководитель движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров обратился в администрацию Петербурга с жалобами на символику "Новых людей" и "Единой России" у партийных офисов. В частности, общественника смутила установка полигональной фигуры белого медведя возле городского отделения партии "Единая Россия" и вывеску с логотипом "Новых людей" на фасаде дома. Оба штаба находятся на Невском проспекте.

Из-за фигуры медведя Костров обратился в смольнинский комитет по контролю за имуществом. Он попросил чиновников направить по адресу специалистов Центра повышения эффективности использования государственного имущества и освободить участок. Вывеску "Новых людей" он призвал изучить сотрудников комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Оба письма в профильные ведомства Костров направил 26 марта (копии обращений есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Отметим, оба партийных офиса открылись совсем недавно. "Единая Россия" окончательно переехала из помещений на Конногвардейском бульваре в ноябре 2025 года. Тогда новое место силы единороссов открывали губернатор Александр Беглов и спикер парламента, руководитель реготделения Александр Бельский. "Новые люди" заехали в помещение на Невском в феврале 2026 года. В преддверии выборов депутатов Заксобрания и Государственной думы там запустили избирательный штаб.

Константин Леньков