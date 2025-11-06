Беглов и Бельский открыли новое отделение "Единой России" на Невском

Губернатор Александр Беглов вместе с председателем Законодательного собрания и руководителем петербургских единороссов Александром Бельским 6 ноября посетили новый офис регионального отделения "Единой России" на Невском проспекте. Там же градоначальник провел личный прием петербуржцев.

- Хотелось, чтобы здесь было по-петербургски качественно и по-домашнему уютно, поэтому ремонт провели основательный. Освежили отделку, обустроили современные залы и рабочие пространства, - написал спикер ЗакСа.

У входа Беглова встречали партийцы: руководитель исполкома Александр Серавин, глава МГЕР Александр Амелин с соратниками, а также депутат ЗакС Елена Киселева. Последняя занимает пост руководителя общественной приемной партии. Ей Беглов вручил букет.

Кроме того, на кадрах визита Беглова и Бельского в новый офис запечатлен пресс-секретарь партии Станислав Кукарцев. За кадром остался вице-губернатор Борис Пиотровский, курирующий в городе вопросы внутренней политики.

До этого многие годы офис единороссов находился на Конногвардейском бульваре. Там же располагалась приемная председателя партии Дмитрия Медведева. О планах сменить рабочую обстановку в "Единой России" сообщили летом 2025 года.

Кирилл Дудров / Фото: Александр Бельский