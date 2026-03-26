Смольный предложил Минтрансу создать специальные парковки для электросамокатов

Петербургский комитет по транспорту обратился в Министерство транспорта России с предложением использовать специальную дорожную разметку для парковки электросамокатов, сообщил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев в своих соцсетях. По его словам, комитет по транспорту уже разработал примерную схему размещения стоянок для средств индивидуальной мобильности.

"Ведомство уже сформировало примерную схему размещения стоянок, которая включает 40 "виртуальных" парковок по периметру Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов, где действует запрет на завершение аренды. Документация направлена на согласование в профильные ведомства, включая комитет имущественных отношений", - заявил Цивилев.

Петербургские чиновники предложили обозначать парковку для средств индивидуальной мобильности прерывистой линией с условным обозначением парковки для электросамокатов.

Депутат также отметил, что сотрудники городского центра управления парковками в 2025 году зафиксировали в Петербурге более 52 тысяч нарушений, выписали более 30 тысяч штрафов и вынесли около пяти тысяч предупреждений. Также кикшеринговые компании заблокировали 900 аккаунтов нарушителей.

В марте в интервью ЗАКС.Ру Цивилев назвал вопросы электросамокатов одними из ключевых в работе комиссии по транспорту. Депутат рассказал, что для предотвращения ДТП нужно обязать водителей электросамокатов носить шлемы. Однако эту инициативу сложно реализовать, поскольку она невыгодна кикшеринговым компаниям.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру