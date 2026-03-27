МЧС предупредило о неблагоприятных метеоусловиях на выходных в Петербурге

В Петербурге с 28 по 30 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе, сообщили 27 марта в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В МЧС не уточнили, из-за каких погодных факторов в городе прогнозируется режим НМУ. Как правило, под этим термином понимается сочетание природных явлений, ухудшающих рассеивание вредных примесей в атмосфере. Например, к режиму НМУ могут привести резкие перепады температуры, туман или слабый ветер. Накопление вредных примесей в период неблагоприятных метеоусловий приводит к образованию смога или неприятного запаха в воздухе.

По данным синоптиков, в выходные Петербург ожидает слабый ветер ночью и переменный днем. Сейчас в городе скорость ветра составляет примерно два метра в секунду. "Фонтанка" отмечает, что в пятницу петербуржцы заметили "серые разводы в небе, напоминающие дымку". О неопознанном метеорологическом явлении сообщали жители Невского, Приморского и Красносельского районов.

При наступлении неблагоприятных метеоусловий рекомендуется ограничить использование личного транспорта, сократить время пребывания на улице, жителям советуют регулярно проветривать помещения, использовать системы очистки воздуха и проводить влажную уборку в доме.

