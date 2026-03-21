Полиция проверила 150 мигрантов в хостеле возле Сенного рынка

Сотрудники полиции и Росгвардии утром 21 марта провели рейд в хостеле на Московском проспекте в Петербурге. Правоохранители проверили соблюдение миграционных правил в местах проживания иностранцев, изучили документы постояльцев хостела и сверили их с базой данных. Во время рейда правоохранители проверили документы у 180 человек, из них около 150 - иностранные граждане. По итогам рейда 25 постояльцев доставили в отдел полиции. Из них 11 человек привлекли к административной ответственности по статье о нарушении иностранцами правил въезда и проживания в России (18.8 КоАП РФ).

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции контролировали ситуацию на придомовой территории. Они проверили около 50 автомобилей рядом с хостелом. По результатам проверки выявлены нарушения правил дорожного движения и оформлены административные протоколы. Во время оперативных мероприятий кинолог со служебной собакой также осмотрел помещения хостела.

В Петербурге правоохранители проводят проверочные мероприятия с целью выявления нарушений миграционного законодательства. Например, полицейские регулярно посещают Апраксин двор, миграционный центр на улице Красного Текстильщика и торговые точки сети "Перекресток". В понедельник региональное управление ГУ МВД организовало профилактический рейд на проспекте Крузенштерна рядом со съездом на Западный скоростной диаметр. Полицейские остановили 270 автомобилей, проверили более 360 человек, 56 из которых - иностранные граждане. В результате правоохранители выявили десятки административных нарушений миграционного законодательства и правил дорожного движения. В ГУ МВД добавили, что по итогам рейда также планируют возбудить пять уголовных дел по статьям о подделке документов и кражах.

