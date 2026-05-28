Смольный показал облик будущей академии парусного спорта в Горской

Городские власти утвердили внешний облик здания академии парусного спорта, которая войдет в туристический кластер "Санкт-Петербург Марина" на северном побережье Финского залива, сообщили 28 мая в пресс-службе Смольного. Предполагается, что новый туристический кластер сделает Петербург центром парусного спорта в стране.

Проект включает два учебно-тренировочных комплекса, площадь для проведения торжественных церемоний, прогулочную зону, места хранения яхт, беговые и велодорожки. В зданиях собираются установить панорамные окна. Кроме того, на территории академии парусного спорта планируют построить маяк.

Морской курорт "Санкт-Петербург Марина" разрабатывается по поручению президента. Подготовка к строительству проходит в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", направленного на создание круглогодичных курортов в России. По данным Смольного, сейчас утверждается градостроительная документация, проектируется транспортная и инженерная инфраструктура.

Для посетителей планируют построить большой причал для яхт, гостиничный комплекс, зоны для спорта и отдыха. В СМИ писали, что строительство стартует летом 2026 года. Объект хотят ввести в эксплуатацию в 2030 году.

