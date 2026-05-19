Суд отказался арестовывать нарушителя порядка в Эрмитаже

Дзержинский районный суд 19 мая рассмотрел ходатайство следователей об избрании меры пресечения дебоширу Александру Панфилову, севшему на трон в Эрмитаже, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Мужчину обвинили по статье о хулиганстве (ст. 213 УК). Представители СК просили арестовать мужчину, но суд посчитал доводы следствия недостаточно убедительными. Панфилову назначили запрет определенных действий до 16 июля 2026 года. Ему нельзя покидать место проживания по ночам, общаться со свидетелями по уголовному делу и использовать интернет.

По данным следователей, Панфилов 17 мая сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале музея и начал читать текст с принесенных листов. Нарушитель порядка имел при себе два колюще-режущих предмета. Он пытался начать конфликт с работниками Эрмитажа и оказывал сопротивление при задержании.

Во время допроса в рамках предварительного следствия Панфилов заявил, что не хотел нарушать закон. Ножом он якобы не угрожал и показал его, чтобы закончить речь. После мужчина добровольно передал орудие сотрудникам музея.

"Своими действиями я лишь хотел обратить внимание единственного человека, моего президента РФ", - заявил Панфилов.

Суд добавил, что фигурант прописан на территории России, содержит двух детей и помогает родителям-пенсионерам в быту.

Панфилову 45 лет. Ранее "Фонтанка" сообщала, что мужчина зарегистрирован в деревне Горбунки в Ленобласти. Панфилов занимается предпринимательской деятельностью.

Накануне генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал происшествие в Георгиевском зале. Он назвал инцидент "актом вандализма" и "святотатством".

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру