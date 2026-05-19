Муниципал 19 мая 2026, 13:35

Депутата МО "Шушары" Чурсова оштрафовали на 30 тысяч рублей за езду без прав

Мировой судья судебного участка № 82 19 мая обязал помощника депутата Государственной думы Виталия Милонова и депутата МО "Шушары" Дмитрия Чурсова выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Его признали виновным в управлении транспортным средством без действующего водительского удостоверения (ст. 12.7 КоАП). Чурсов вину не признал. 

Дело в отношении Чурсова зарегистрировали 26 марта. Оно поступило в петербургский суд из Луганской Народной Республики. Депутат служил в зоне специальной военной операции в добровольческом корпусе. В феврале 2026 года он ездил на автомобиле, хотя в мае 2025 года его лишили права управлять транспортным средством. 

Чурсов родился в 1979 году в Актюбинске. Служил в органах МВД. Также занимал руководящие должности в нефтедобывающей и строительной сферах. В 2022-2023 годах участвовал в боевых действиях на территории Украины. Зону СВО покинул после получения ранения.

В совет МО "Шушары" Чурсова избрали осенью 2024 года. Он представляет партию "Единая Россия". Депутат участвует в программе "Время героев", нацеленной на подготовку ветеранов боевых действий к работе в органах государственной власти.

Дарья Нехорошева


