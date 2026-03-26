На депутата МО "Шушары" Дмитрия Чурсова составили протокол о езде без прав

Мировой судья судебного участка № 82 зарегистрировал административное дело в отношении помощника депутата Госдумы Виталия Милонова и депутата МО "Шушары" Дмитрия Чурсова, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Мужчину могут привлечь к административной ответственности по статье об управлении транспортным средством без действующего водительского удостоверения (ст. 12.7 КоАП). Рассмотрение дела запланировано на 9 апреля.

Дело поступило в петербургские инстанции по подсудности из Луганской Народной Республики. По словам Чурсова, сейчас он служит в добровольческом корпусе в зоне СВО. В феврале 2026 года он ездил на автомобиле в Луганске, хотя в мае 2025 года ему запретили управлять транспортным средством.

"Прав Чурсов был лишен постановлением мирового судьи судебного участка № 147 г. Санкт-Петербурга, вступившим в законную силу 12.05.2025. Однако водительское удостоверение в установленном законом порядке не сдал", - сообщили в объединенной пресс-службе судов.

По статье об управлении автомобилем без действующего водительского удостоверения предусмотрено наказание в виде ареста на срок до 15 суток или штрафа размером 30 тысяч рублей.

Чурсова избрали в совет МО "Шушары" в сентябре 2024 года. Он представляет партию "Единая Россия". До избрания в МО возглавлял ООО "ДиАл строй".

