Суд закрыл три бара на Некрасова из-за антисанитарии

Дзержинский районный суд 18 мая принял решение закрыть на 60 суток бары "Пирс 28", Redrum и "Хроники" на улице Некрасова, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Административные протоколы о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ) составили на компании ООО "Пирс", "Ванильные человечки" и ООО "Нордвест", являющиеся юрлицами баров. Владельцы заведений признали свою вину.

Суд установил, что помещения баров находились в ненадлежащем состоянии. "Пирс 28", Redrum и "Хроники" работали при дефиците раковин в туалетах, загрязнении функциональных зон и превышении допустимого уровня шума от некоторых вытяжек. Кроме того, в барах выявлены замечания к формальному медицинскому осмотру сотрудников, состоянию холодильного оборудования, соблюдению правил маркировки продукции, регулированию температуры, а также проветриванию заведения.

По информации "Ротонды", на заседание суда пришел Александр Крючков, неоднократно подававший жалобы на бары. Он намерен продолжить борьбу с заведениями на улице Некрасова, если они продолжат работать, а также настаивает на полном освобождении улицы от подобных баров, утверждает издание.

На прошлой неделе сотрудники Роспотребнадзора пришли с внеплановой проверкой в бары на улице Некрасова, после чего заведения опечатали до решения суда. Причиной для вызова представителей ведомства послужила коллективная жалоба петербуржцев.

"Пирс 28", Redrum и "Хроники" находятся на одной стороне улицы Некрасова. "Хроники" открылись в 2013 году. Через два года на улице появился крафтовый бар Redrum, служащий штаб-квартирой пивоварни AF Brew и ее флагманским проектом. В 2017 году открылся "Пирс 28".

