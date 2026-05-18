Михаил Пиотровский назвал инцидент в Эрмитаже актом вандализма

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский посчитал "актом вандализма" и "святотатством" нарушение порядка, случившееся в Георгиевском зале музея. Текст заявления опубликовал пресс-центр Эрмитажа 18 мая. Накануне мужчина зашел за ограждение и сел на Большой императорский трон. При задержании он пытался начать конфликт с сотрудниками музея.

"Всякое вульгарное прикосновение приносит материальный и моральный ущерб экспонатам, оскорбляя и пороча священную миссию музея. Оно подобно святотатству и является оскорблением чувств всех, кому дорога история и культура. Осквернение музейного пространства преступно, даже если не сломан стул или не порвана ткань", - заявил Михаил Пиотровский.

Директор Эрмитажа назвал нарушителя порядка разорившимся жителем пригорода, который воспользовался днем бесплатного посещения Эрмитажа для проникновения в Георгиевский зал. Пиотровский заметил, что подобные скандалы приносят ущерб экспонатам и вредят репутации музея. Также директор Эрмитажа подчеркнул, что из-за подобных происшествий в музее будут усиливать меры защиты.

"Мы имеем дело не с невинным "перфомансом" или "шоу", а с сознательным препятствованием исполнению функций важнейшей культурной институцией, наносящим ей, ее работникам, посетителям и всему обществу огромный моральный и экономический ущерб", - добавил директор Эрмитажа.

Нарушителю порядка 45 лет. Росгвардейцы задержали его 17 мая . Он оказывал активное сопротивление. Мужчину доставили в отдел полиции Центрального района. После СМИ сообщили, что задержанного отправили на обследование в специализированное медицинское учреждение из-за неадекватного поведения.

