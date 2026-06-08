Особняк рядом с Таврическим садом выставили на торги за 800 млн рублей

В Петербурге выставили на торги дом Николая Спиридонова на Фурштатской улице, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома (РАД). Начальная цена объекта составляет 800 млн рублей. Аукцион запланирован на 20 июля. Дом продается вместе с участком.

В доме Спиридонова восемь этажей. Площадь объекта составляет 5 865 кв.м. Представители Российского аукционного дома отметили, что здание можно реконструировать под бутик-отель, апарт-отель премиум класса либо представительский офис. Также в РАД сообщили, что дом сохранил первоначальный архитектурный облик.

Дом Спиридонова построили в 1904 году. При советской власти в здании располагались детский дом, институт, а также ленинградское отделение общества культурных связей с зарубежными странами. В последние раз здание реставрировали в 2001 году. Оно обладает статусом выявленного объекта культурного наследия.

Летом 2021 года в СМИ писали, что дом Спиридонова реконструируют под апартаменты для дочерней компании ПАО "Газпром". Предполагалось, что здание будет использоваться для проведения официальных приемов.

Дарья Нехорошева / Фото: КГИОП