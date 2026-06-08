Жителей Ленобласти предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

В Ленинградской области вечером 8 июня и ночью 9 июня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие загрязнению атмосферы, сообщила пресс-служба комитета государственного экологического надзора региона. Представители ведомства не стали уточнять, из-за каких погодных факторов в Ленобласти прогнозируются НМУ.

Судя по данным ресурса AccuWeather, на территории Петербурга также наблюдается низкий уровень качества воздуха. Сервис отслеживания погоды зафиксировал высокую степень концентрации вредных веществ в атмосфере. Текущее состояние воздуха ресурс оценил как "плохое" и повышающее риск возникновения респираторных заболеваний. На момент публикации заметки о наступлении неблагоприятных метеоусловий в профильных службах города на сообщали.

Неблагоприятные метеоусловия — это совокупность погодных явлений, из-за которых ухудшается качество воздуха и нарушается процесс рассеивания вредных примесей в атмосфере. Например, НМУ может наступить из-за штиля, резких перепадов температуры, тумана или антициклона. Накопление вредных веществ в воздухе приводит к неприятному запаху или смогу.

В конце марта режим неблагоприятных метеоусловий вводили на территории Петербурга. Тогда горожане сообщали о неприятном запахе и "темной дымке" в небе. Вице-губернатор Алексей Корабельников прокомментировал новости о низком качестве воздуха, заявив, что петербуржцам не следует доверять данным зарубежных систем мониторинга погоды.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Дрозденко