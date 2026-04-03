Корабельников назвал новости о качестве воздуха "инструментом гибридной войны"

Неприятный запах в воздухе, на который жалуются жители Петербурга, вызван безветрием, а публикация недостоверной и неофициальной информации о качестве воздуха может являться средством "гибридной войны", чтобы дестабилизировать ситуацию в городе и "раскачать лодку", считает вице-губернатор Алексей Корабельников. Своим мнением он поделился во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" 2 апреля.

Вопросы жителей прозвучали после неоднократных предупреждений регионального управления МЧС о неблагоприятных метеоусловиях в черте города. Кроме того, в последние несколько дней жители Северной столицы жалуются на неприятный запах в воздухе. В то же время ряд СМИ ссылались в новостях на данные зарубежных ресурсов AccuWeather и IQAir, зафиксировавшие повышение уровня загрязнения в воздухе.

— Отдельные эксперты ссылаются на какие-то зарубежные сайты, которые оценивают качество воздуха в городе. Надо понимать, что у этих сайтов нет никаких средств измерения. Не исключаю, что это может быть инструментом гибридной войны, когда просто дезинформируют население о качестве воздуха и других экологических параметрах для того, чтобы раскачать лодку. Мы не должны допускать этих провокаций, должны опираться на объективные источники информации, — заявил Корабельников.

По мнению Корабельникова, неблагоприятные метеоусловия объясняются продолжительным безветрием, из-за которого в атмосфере накапливаются загрязняющие вещества. Он добавил, что глобальных проблем с качеством воздуха в Петербурге нет, однако есть "краткосрочные" затруднения. В качестве решения он призвал предприятия переходить на экологическое производство, а автомобилистов — на природный газ и электротранспорт. Жителям Петербурга вице-губернатор посоветовал воздержаться от длительных прогулок и ориентироваться на официальные сведения из городской системы мониторинга.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Петербурге поступило от регионального управления МЧС в прошлую пятницу, однако профильные службы на протяжении всей недели регулярно информируют жителей, что в городе сохраняется опасность НМУ. Кроме того, жители заметили "темную дымку" в небе над городом. Чиновники также объяснили это неблагоприятными метеоусловиями.

