Петербуржца задержали за стрельбу по скорой помощи в Шушарах

Сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя после стрельбы по машине скорой помощи в Шушарах ночью 27 июля, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 27 июля житель поселка Шушары напал на машину скорой помощи с травматическим пистолетом, а также нанес удар кулаком по лицу водителя. Инцидент произошел около 03:00 на Валдайской улице. По предварительным данным, причиной агрессии послужила невозможность разъехаться в одном из дворов. Задержанный заявил, что водитель скорой помощи отказался его пропускать.

Мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Как сообщают в СК, сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Неделей ранее по статье статье о хулиганстве на два месяца арестовали иностранца. Его обвинили в хулиганстве с применением оружия. По версии следствия, он пытался поджечь бар на площади Конституции в Московском районе.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру