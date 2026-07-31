Водитель сбил пристава в центре Петербурга

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины по статье о применении опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщило ведомство в соцсетях. Следователи полагают, что 29 июля подозреваемый наехал на судебного пристава в ответ на его законные действия.

Инцидент произошел на автозаправке в Херсонском проезде. Сотрудница Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу получила телесные повреждения и физическую боль.

Полицейские задержали водителя и предъявили ему обвинение. Как сообщают в СК, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершения преступления и решают вопрос об избрании меры пресечения.

В начале недели другой водитель получил условный срок за наезд на судебного пристава. Суд установил, что мужчина препятствовал выполнению работы пристава и совершил ДТП намеренно.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру