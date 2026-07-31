47news: Экс-глава Леноблсуда Шевчук рассказал о смертельном ДТП

Бывший первый судья Ленинградского областного суда Виталий Шевчук рассказал о своем участии в ДТП, в результате которого погибла пенсионерка, сообщил 31 июля 47news со ссылкой на слова экс-председателя суда. По данным издания, уголовное дело по факту аварии пока не возбуждено. Следственный комитет Петроградского района проводит проверку.

Инцидент произошел днем 3 июля на Чкаловском проспекте в Петербурге. По данным издания, Шевчук ехал на автомобиле Nissan Patrol и сбил 74-летнюю Валентину Александрову. От полученных травм женщина впоследствии скончалась, утверждают журналисты. По данным издания, наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе, когда автомобиль свернул с Ораниенбаумской улицы на Чкаловский проспект и сбил женщину.

Сам Шевчук в разговоре с 47news заявил, что не почувствовал удара. По его словам, женщина оказалась в "мертвой зоне" автомобиля, а остановился он лишь после того, как увидел людей, собравшихся у перехода.

"Я признаю вину. Я виноват. Я всегда говорил, что мы все — потенциальные убийцы, те, кто за рулем. Вот на старости лет такая история", — заявил Шевчук.

Отметим, возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке требует соблюдения закона "О статусе судей". Для этого необходимо получить согласие квалификационной коллегии судей после проведения проверки и подготовки соответствующих материалов.

Шевчуку 68 лет. В 1987 году он закончил обучение в Ленинградском государственном университете по специальности "правоведение". Около двадцати лет работал в Московском районном суде Петербурга. В прошлом также возглавлял управление судебного департамента при Верховном суде по Ленобласти. С октября 2011 года его назначили на должность председателя Ленинградского областного суда. Он ушел в отставку в октябре 2017 года. Является однокурсником зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру