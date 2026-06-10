Подростка из Ленобласти задержали после поджога двух АЗС

Несовершеннолетний задержан по подозрению в поджоге двух автозаправочных станций самообслуживания в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По данным СК, инцидент произошел поздно вечером 9 июня в деревне Велигонты Ломоносовского района региона. В отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК). В ведомстве не сообщили, пострадал ли кто-то в результате происшествия.

Во время допроса молодой человек сказал, что купил канистру бензина и совершил поджог АЗС под влиянием неизвестного. Несовершеннолетний переписывался с ним в одном из мессенджеров.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причастных к поджогам. По статье об умышленном повреждении имущества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В феврале и марте 2026 года в Петербурге зафиксировали несколько случаев поджога АЗС подростками. Инциденты происходили в разных районах города. В марте губернатор Александр Беглов ввел временный запрет на продажу топлива детям на всех заправках до конца 2026 года. Позже такую меру приняли власти соседней Ленобласти.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру