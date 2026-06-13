Бастрыкин ждет доклада о драках подростков с прохожими в Петербурге и области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования случаев нападения на прохожих в Петербурге и городе Всеволожске Ленинградской области, в которых подозревают группу подростков, сообщила 13 июня пресс-служба ведомства. По версии следствия, несовершеннолетние в течение длительного времени совершали противоправные действия из-за незначительных поводов. Возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве (ст. 213 УК) и разбое (ст. 162 УК).

В СМИ писали, что группа подростков вступала в конфликты с петербуржцами в Красногвардейском районе. По информации журналистов, в сентябре 2025 года молодые люди поспорили с мужчиной в продуктовом магазине, после чего нанесли пострадавшему множественные удары руками и ногами по голове и телу. По данным СМИ, сейчас двое несовершеннолетних задержаны по подозрению в хулиганстве. Правоохранители также изучают возможную причастность фигурантов к нападению на горожан на Пискаревском проспекте.

В Петербурге и Ленобласти силовики регулярно фиксируют случаи совершения подростками противоправных действий. В апреле уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина заявляла, что уровень подростковой преступности в городе вырос на 45% по сравнению с 2025 годом. Также на 20% выросла преступность среди детей младших возрастных групп, не привлекаемых к уголовной ответственности.

Екатерина Гусева / Фото: Следственный комитет