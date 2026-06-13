В производственном здании в Рыбацком произошел пожар

Сотрудники пожарной службы 13 июня приступили к ликвидации возгорания в доме в Невском районе Петербурга, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Сообщение о горении поступило диспетчерам в 14:21. Пожар происходит в здании площадью 500 квадратных метров в 3-м Рыбацком проезде. Огонь охватил 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших на момент публикации заметки нет.

Сейчас пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В ликвидации возгорания участвуют пять единиц техники и 25 человек личного состава МЧС.

Судя по сервису "Яндекс.Карты", по указанному адресу находится производство компании "Русма", которое занимается изготовлением смазочных материалов. По информации городских СМИ, дым от пожара виден из разных точек Невского района.

Ранее пожарные тушили огонь в производственном ангаре с химическими реагентами в Калининском районе Петербурга. В результате возгорания паров ацетона погибли четыре человека, двоих мужчин госпитализировали с травмами разной степени тяжести. После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Одного из учредителей производства, в здании которого произошел пожар, отправили под домашний арест.

Обновление. В 16:43 пожар в 3-м Рыбацком проезде локализовали.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру