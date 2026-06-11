Учредителя производства задержали по делу о пожаре у Финляндского вокзала

В Петербурге следователи предъявили обвинение одному из учредителей производства, на котором произошел взрыв химических реагентов и пожар, сообщили в пресс-службе СК. Мужчине вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). В суд направили ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения.

По версии следователей, обвиняемый и другие сотрудники, работавшие на производстве, не обеспечили должный уровень безопасности жизни и здоровья людей при производстве, хранении и сбыте товаров. Силовики также провели обыски в помещении организации.

Уголовное дело по факту возгорания на химическом производстве возбудили во вторник, 9 июня. Инцидент случился 8 июня на Минеральной улице в ангаре, где хранились химические реагенты. Пожар случился из-за взрывов паров ацетона. В результате возгорания погибли четыре человека. Среди них оказались собственник предприятия и две женщины. Двух мужчин госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Пожар в Калининском районе охватил территорию площадью 400 кв.м. Возгорание можно было увидеть из разных районов города. К ликвидации пожара привлекли 15 единиц техники и 64 человека личного состава. Из-за возгорания была повреждена инфраструктура на Октябрьской железной дороге.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру