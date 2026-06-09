СК возбудил дело после пожара в ангаре у Финляндского вокзала

Сотрудники Следственного комитета устанавливают детали пожара в производственном ангаре на Минеральной улице в Калининском районе Петербурга, передает 9 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК). Ситуация поставлена на контроль прокуратуры Калининского района.

Инцидент произошел накануне вечером. Возгорание ликвидировали утром 9 июня. Погибли четыре человека, их тела нашли после расчистки местности от завалов, утверждает собеседник информагентства. Также двое мужчин пострадали. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. По данным источника ТАСС, пожар случился из-за взрыва паров ацетона. В ангаре хранились химические реагенты.

"Частная компания производила в помещении ангара химические продукты — растворители и реактивы. Взрыв, по предварительной информации, произошел в связи с воспламенением паров ацетона", — рассказал собеседник агентства.

Пожар произошел в помещении площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь охватил 400 квадратных метров ангара. Тогда к ликвидации пожара привлекли 15 единиц техники и 64 человека личного состава. В результате горения была повреждена инфраструктура Октябрьской железной дороги на Финляндском вокзале, сообщали в пресс-службе дороги.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру