На губернатора Свердловской области попытался напасть неизвестный мужчина

Неизвестный мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера во время празднования 1 мая в Екатеринбурге, передает "Ъ-Урал". Судя по видеоматериалам, опубликованными региональными журналистами, злоумышленник подбежал к Паслеру, когда губернатор фотографировался с жителями города на территории стадиона "Екатеринбург Арена" перед началом праздничного концерта. По данным уральских СМИ, мужчина не успел напасть на главу региона, его задержали сотрудники охраны. В результате происшествия никто не пострадал.

"Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал", — сообщил "Ъ-Урал" со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

Президент Владимир Путин назначил Паслера на пост губернатора Свердловской области в марте 2025 года. На внеочередных выборах в сентябре 2025 года он набрал 61,3% голосов избирателей. До этого Паслер руководил Оренбургской областью. В период с 2012 по 2016 год находился на должности главы правительства Свердловской области.

В последний раз в России на главу региона нападали в апреле 2024 года в Мурманской области. Тогда житель Апатитов ранил губернатора Андрея Чибиса ножом в живот. Злоумышленника приговорили к 13 годам лишения свободы за покушение. В феврале 2026 года осужденный погиб в зоне СВО.

Екатерина Гусева / Фото: Денис Паслер