Бастрыкину доложат о расследовании падения девочки в детском саду в Сертолово

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у главы СУ СК России по Ленобласти Сергея Сазина доклад о ходе расследования по факту трамирования 4-летней девочки в детском саду в Сертолово, сообщила пресс-служба ведомства 8 августа. Девочка попала в реанимацию после падения с горки.

Информация о происшествии распространилась в соцсетях и СМИ. По версии следствия, воспитатель детского сада в городе Сертолово якобы не доглядел за 4-летней девочкой во время прогулки. В результате воспитанница детсада упала с детской горки на территории учреждения и получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Девочку поместили в реанимацию.

По этому факту СУ СК России по Ленобласти возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пп. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 6 лет.

По данным "Фонтанки.ру", у девочки диагностировали перелом затылочной кости и ушиб мозга. Ребенка доставили в больницу вечером 5 августа, там ее поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Напомним, в начале апреля на 7-летнего воспитанника детского сада упала часть облицовки фасада возле дома № 17 по 8-й линии Васильевского острова. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Тогда Следком также возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: Следком Ленобласти