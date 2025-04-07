Уголовное дело возбудили после падения куска облицовки на дошкольника

Следственный отдел по Василеостровскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) после травмирования ребенка дошкольного возраста, сообщила пресс-служба ведомства 7 апреля.

По данным следствия, утром 7 апреля на 7-летнего воспитанника детского сада упала часть облицовки фасада. Инцидент произошел возле дома № 17 по 8-й линии Васильевского острова. В результате происшествия мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Следователи намерены выявить ответственных за содержание здания. Прокуратура Василеостровского района Петербурга также взяла на контроль ход и результаты расследования.

В январе ЗАКС.Ру писал, что в Петербурге было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по фактам травмирования граждан от падения снега и наледи с крыш зданий. В период с 8 по 14 января в городе пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу