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Новости 19:30

Уголовное дело возбудили после падения куска облицовки на дошкольника

фото ЗакС политика Уголовное дело возбудили после падения куска облицовки на дошкольника

Следственный отдел по Василеостровскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) после травмирования ребенка дошкольного возраста, сообщила пресс-служба ведомства 7 апреля.

По данным следствия, утром 7 апреля на 7-летнего воспитанника детского сада упала часть облицовки фасада. Инцидент произошел возле дома № 17 по 8-й линии Васильевского острова. В результате происшествия мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Следователи намерены выявить ответственных за содержание здания. Прокуратура Василеостровского района Петербурга также взяла на контроль ход и результаты расследования.

В январе ЗАКС.Ру писал, что в Петербурге было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по фактам травмирования граждан от падения снега и наледи с крыш зданий. В период с 8 по 14 января в городе пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу


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