Следователи возбудили дело из-за травм петербуржцев от падения наледи с крыш

В Петербурге возбуждено уголовное дело по фактам травмирования граждан от падения снега и наледи с крыш зданий, об этом 20 января сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следователи возбудили дело по признакам преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, в период с 8 по 14 января в городе пострадали семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Среди инцидентов: 8 января на улице Правды наледь упала на женщину, на "Чернышевской" – на девочку, на 7-й линии Васильевского острова – на женщину, 11 января на улице Камышовой – на девочку, 14 января на улицах Шкапина, Орбели и Серпуховской – на мужчин и женщин, включая несовершеннолетнего.

Все пострадавшие получили травмы головы различной степени тяжести и были госпитализированы. Следователи проводят обыски в администрациях пяти районов города и управляющих компаниях.

Пресс-секретарь вице-губернатора Евгения Разумишкина, который курирует уборку снега в городе, сообщила ЗАКС.Ру, что все адреса в сообщении СК находятся в зоне ответственности частных управляющих компаний, а не районных жилищных агентств, за которые отвечает Смольный. Также в аппарате Разумишкина добавили, что следят за сегодняшними новостями.

Напомним, что ранее "Фонтанка" рассказала, что в администрациях Адмиралтейского, Приморского, Василеостровского, Центрального и Выборгского районов проводятся обыски из-за упавшей наледи. Причем в администрации Приморского района ЗАКС.Ру сообщили, что правоохранительные органы к ним не приходили.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу