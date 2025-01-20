Силовики проводят обыски в районных администрациях Петербурга из-за сосулек

В Петербурге проходят обыски по десятку адресов, среди которых пять районных администраций, об этом 20 января пишет "Фонтанка.ру".

Оперативные действия затронули Адмиралтейский, Василеостровский, Центральный, Приморский и Выборгский районы, а также несколько управляющих компаний, таких как УК "Возрождение", "Строительные системы" и ТСЖ "Приморье". В числе объектов проверок – офис Петербургского метрополитена на Московском проспекте. В начале января на школьницу упала наледь с крыши вестибюля станции метро "Чернышевская".

По данным издания, обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам, связанным с сосульками. Делопроизводство открыто по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 238 УК РФ).

В Приморском районе рассказали ЗАКС.Ру, что по состоянию на 11:20 правоохранительные органы не приходили в здание районной администрации. Получить комментарии в других районах корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось.

Напомним, что 17 и 18 января в Петербурге из-за гололеда минимум 70 человек получили переломы. В общей сложности в больницы обратилось 120 человек.

Фото: ЗАКС.Ру