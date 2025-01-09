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Новости 13:18

Школьница пострадала от упавшей наледи у станции метро "Чернышевская"

фото ЗакС политика Школьница пострадала от упавшей наледи у станции метро "Чернышевская"

На выходе из вестибюля станции метро "Чернышевская" в Петербурге 13-летняя девочка получила удар по голове обледеневшим снегом, об этом 9 января пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошёл в среду, 8 января, около трёх часов дня. По предварительным данным, наледь упала с козырька у выхода из метро. Пострадавшая обратилась в травмпункт с подозрением на сотрясение мозга. Позже её состояние потребовало посещения больницы. Уточняется, что серьёзных травм удалось избежать.

Как рассказала мать школьницы, девочка все еще жалуется на боль в голове и испытывает психологический дискомфорт. Пока она отказывается пользоваться станцией "Чернышевская", через которую ей приходится ездить почти ежедневно.

Напомним, что на улице Правды на жительницу Ленобласти упала льдина с крыши дома. Также пострадал мужчина, на которого лед упал в Приморском районе.

Фото: ЗАКС.Ру


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