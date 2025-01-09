На жительницу Ленобласти упала льдина с крыши дома на улице Правды

В Центральном районе Петербурга жительница Всеволожского района Ленинградской области пострадала из-за упавшей на голову глыбы с крыши дома, об этом 8 января писала "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел около дома на улице Правды. Как рассказала сама 24-летняя девушка, на нее упала льдина. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и ссадины, ее состояние оценили как удовлетворительное и отпустили домой.

Также от упавшей льды пострадал мужчина в Приморском районе. По предварительным данным, сосулька повредила ему нос, когда он шел по Заусадебной улице.

Также несколько человек рассказали, что повредились их автомобили из-за падения на них льдин. Один случай произошел на набережной канала Грибоедова, а второй на Среднем проспекте В.О.

Напомним, что на проезжей части набережной реки Фонтанки произошла утечка холодной воды. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" уже занялось этим вопросом.

Фото: ЗАКС.Ру