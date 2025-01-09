Из-за утечки воды на Фонтанке ограничено движение

Специалисты "Водоканала" начали устранять утечку холодной воды на проезжей части возле дома 92 на набережной реки Фонтанки, сообщает пресс-служба предприятия 9 января.

Причиной утечки стало технологическое нарушение на магистрали диаметром 400 мм. В настоящее время две аварийные бригады занимаются локализацией утечки, после чего приступят к ремонту поврежденного участка.

Из-за ремонтных работ временно ограничено движение автомобилей по одной полосе в направлении от Гороховой улицы к Малому Казачьему переулку. Автомобилистов просят учитывать изменения в схеме движения.

Подчеркивается, что на время проведения работ абоненты продолжат получать услуги холодного водоснабжения в полном объеме.

Напомним, 4 января в Неву упал 37-летний мужчина. Он получил сильное переохлаждение и наглотался воды. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.

фото из Telegram-канала ГУП "Водоканал"