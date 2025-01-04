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Новости 4 января, 19:46

Мужчина упал в Неву с Арсенальной набережной

фото ЗакС политика Мужчина упал в Неву с Арсенальной набережной

В Мариинской больнице врачи борются за жизнь 37-летнего мужчины, который упал в Неву с Арсенальной набережной ночью 4 января, сообщила "Фонтанка".

Инцидент произошел около трех часов ночи. Медиков вызвала девушка, случайно ставшая свидетелем происшествия, когда проезжала мимо на автомобиле.

Мужчина получил сильное переохлаждение и наглотался воды. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.

Напомним, сегодня неизвестные подожгли коляску, стоявшую на лестничной площадке, и приставили ее к двери квартиры. В результате возгорания дверь закоптилась.

 

фото: ЗАКС.Ру


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