Неизвестные подожгли коляску у двери квартиры в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Неизвестные подожгли детскую коляску, стоявшую на лестничной площадке, и приставили ее к двери квартиры, передает 4 января "Фонтанка".

Инцидент произошел накануне ночью в доме на улице Пахомовской. Около трех часов ночи в полицию поступило сообщение о пожаре. Прибывшие патрульные выяснили, что коляску сначала подожгли, а затем использовали, чтобы повредить металлическую дверь одной из квартир.

В результате возгорания дверь закоптилась. На месте происшествия изъяли фрагменты пластика и остатки коляски. Полиция ведет поиски подозреваемого.

Ранее сообщалось, что за 2024 год число пожаров в жилых домах и квартирах снизилось на 12% по сравнению с предыдущим годом. При этом число детей, погибших при пожарах, выросло почти на 20%.

фото: ЗАКС.Ру