В 2024 году в России на 12% снизилось число пожаров в жилых домах

В России за 2024 год число пожаров в жилых домах и квартирах снизилось на 12% по сравнению с предыдущим годом, сообщает 4 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным ведомства, за год произошло более 344 тысяч пожаров, из которых свыше 96 тысяч пришлось на жилье — это на 13 тысяч случаев меньше, чем в 2023 году.

Однако число детей, погибших при пожарах, выросло почти на 20%. В МЧС отметили, что основными причинами возгораний в жилых домах остаются нарушения при использовании электрооборудования, которые спровоцировали более половины всех случаев, а также неосторожное обращение с огнем, ставшее причиной каждого третьего пожара.

Напомним, в конце декабря МЧС предложило запретить продажу пиротехнической продукции несовершеннолетним на маркетплейсах и в отделениях "Почты России".

фото: ЗАКС.Ру