МЧС предложило запретить продажу пиротехники детям через маркетплейсы

МЧС России выступило с инициативой запретить продажу пиротехнической продукции несовершеннолетним на маркетплейсах и в отделениях "Почты России", передает 30 декабря ТАСС.

В ведомстве отметили, что прорабатывают специальные условия дистанционной продажи совместно с федеральными органами власти и бизнес-сообществом.

Предложение предусматривает запрет на выдачу пиротехники в пунктах выдачи маркетплейсов, почтовых отделениях и через курьеров лицам младше 16 лет. В МЧС также напомнили, что продажа пиротехники детям запрещена законом, однако нарушения фиксируются, особенно перед праздниками. Нарушителям рассылают предостережения о необходимости соблюдения законодательства.

За несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: от 40 тысяч до 60 тысяч рублей для предпринимателей и от 300 тысяч до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

Напомним, сегодня Беглов заявил о том, что коммунальные службы Петербурга по уборке улиц, парков и дворов готовы к работе в новогодние праздники. Для поддержания порядка сформированы 58 аварийных бригад, включая дорожные, садово-парковые службы и сотрудников Курортного лесопарка.

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