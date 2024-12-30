Беглов заявил о круглосуточной работе коммунальных служб в Новый год

Коммунальные службы Петербурга по уборке улиц, парков и дворов готовы к работе в новогодние праздники. Предприятия комитета по благоустройству работают круглосуточно, сообщил 30 декабря губернатор города Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

Для поддержания порядка сформированы 58 аварийных бригад, включая дорожные, садово-парковые службы и сотрудников Курортного лесопарка. Они оснащены техникой и готовы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.

На улицах ежедневно работают более тысячи сотрудников ручного труда и около 750 единиц техники, сосредоточенных на вывозе снега и мусора. Беглов поручил принять меры для предотвращения гололеда в условиях ожидаемых заморозков. Садово-парковые предприятия продолжают чистить дорожки, площадки и лестничные переходы, обрабатывая скользкие участки песком, в том числе вручную.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь число сотрудников полиции увеличится более чем на 200 человек, а также будет задействовано 130 дополнительных экипажей.

фото: ЗАКС.Ру