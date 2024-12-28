ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:59

В новогоднюю ночь задействуют на 130 экипажей полиции больше

фото ЗакС политика В новогоднюю ночь задействуют на 130 экипажей полиции больше

В период новогодних праздников Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области будет работать в усиленном режиме. В новогоднюю ночь число сотрудников увеличится более чем на 200 человек, а также будет задействовано 130 дополнительных экипажей, сообщила 28 декабря пресс-служба ведомства.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности в местах массового скопления людей, таких как рождественские ярмарки, Дворцовая площадь и каток на Конюшенной площади.

Сотрудники ГИБДД напоминают родителям о важности соблюдения правил безопасности для детей, включая обязательное использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Ранее сообщалось, что на Дворцовой площади в новогоднюю ночь будут дежурить 45 автобусов для задержанных. Вокруг площади будет установлено 50 металлодетекторов, еще 80 на прилегающих улицах. 

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 декабря
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама