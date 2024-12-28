В новогоднюю ночь задействуют на 130 экипажей полиции больше

В период новогодних праздников Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области будет работать в усиленном режиме. В новогоднюю ночь число сотрудников увеличится более чем на 200 человек, а также будет задействовано 130 дополнительных экипажей, сообщила 28 декабря пресс-служба ведомства.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности в местах массового скопления людей, таких как рождественские ярмарки, Дворцовая площадь и каток на Конюшенной площади.

Сотрудники ГИБДД напоминают родителям о важности соблюдения правил безопасности для детей, включая обязательное использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Ранее сообщалось, что на Дворцовой площади в новогоднюю ночь будут дежурить 45 автобусов для задержанных. Вокруг площади будет установлено 50 металлодетекторов, еще 80 на прилегающих улицах.

фото: ЗАКС.Ру