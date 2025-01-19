Из-за гололеда минимум 70 петербуржцев получили переломы

Около 120 человек за сутки обратились в больницы и травмпункты после падений на скользких улицах города, сообщает 19 января "Фонтанка".

По данным издания, чаще всего горожане поскальзывались и падали у магазинов, парадных, остановок и рядом с учебными заведениями. Большинство пострадавших получили травмы 17 января, но некоторые из них обращались за помощью после падений и раньше, когда проблему льда на тротуарах усилил дождь.

Среди травм преобладают ушибы, вывихи и растяжения, но минимум у 70 человек диагностированы переломы рук, ног, ребер, таза и позвонков. По предварительной информации, тяжких повреждений удалось избежать.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения жительницы Петербурга о наледи на тротуарах Петроградского района. По словам заявительницы, зимой тротуары в районе покрыты льдом, из-за чего жители вынуждены передвигаться по проезжей части, рискуя попасть под колеса автомобилей.

фото: ЗАКС.Ру