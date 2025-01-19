Бастрыкин взял на контроль проверку наледи в Петроградском районе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения жительницы Петербурга о наледи на тротуарах Петроградского района, передает пресс-служба ведомства 19 января.

Женщина оставила комментарий на официальной странице приемной главы СК в соцсети "ВКонтакте", пожаловавшись на многолетние проблемы с очисткой пешеходных зон.

По словам заявительницы, зимой тротуары в районе покрыты льдом, из-за чего жители вынуждены передвигаться по проезжей части, рискуя попасть под колеса автомобилей. Женщина, которая является инвалидом, отметила, что в январе прошлого года она поскользнулась и сломала руку. Несмотря на жалобы, ситуация не меняется уже три года.

Александр Бастрыкин взял дело на контроль и поручил и.о. руководителя городского управления СК Олегу Бобкову отчитаться о промежуточных результатах и принятых мерах.

Напомним, прокуратура Петербурга начала проверку наличия наледи на железнодорожных станциях и несвоевременной ее уборки. После вмешательства прокуратуры на платформах оперативно начались работы по обработке поверхностей противогололедными реагентами.

фото пресс-службы СК РФ